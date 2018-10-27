قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، إنّ اختيار نظام بشار الأسد نهج الحل العسكري لا يساهم في تحقيق الاستقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اختتام آعمال القمة الرباعية في إسطنبول، التي شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف ماكرون: " من غير المقنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم دون تحقيق حل سياسي ينهي الأزمة في هذا البلد".

وأشار إلى أنّه من الواجب منح الشعب السوري الحق في تقرير مستقبله، مشددا على أهمية إنشاء سوريا جديدة تحتضن كافة فئات المجتمع.

وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في محافظة إدلب.

وتابع قائلاً: "لا يمكن القبول بأي استخدام للأسلحة الكيميائية سواء في المنطقة أو في مختلف مناطق العالم".

وشكر ماكرون نظيره التركي على عقد القمة الرباعية في إسطنبول، مبيناً أنها كانت مثمرة ومفيدة جدا.