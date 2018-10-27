التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش القمة الرباعية التي تجرى اليوم في مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء، بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيداً عن عدسات الإعلاميين، في قصر "وحيد الدين" التاريخي بالشطر الآسيوي من إسطنبول قبيل القمة الرباعية بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، بشأن سوريا.

وتستضيف إسطنبول اليوم القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا، وروسيا، وفرنسا، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتناقش القمة اتخاذ خطوات ضرورية وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.