سياسة
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أردوغان يلتقي بزعماء الدول الثلاث المشاركة بالقمة الرباعية في إسطنبول
ألتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزعماء الدول المشاركة بالقمة الرباعية في إسطنبول والتي ستناقش تسوية الأوضاع في سوريا وتشكيل لجنة لصياغة الدستور.
أردوغان يلتقي بزعماء الدول الثلاث المشاركة بالقمة الرباعية في إسطنبول
لقاء الرئيس التركي بزعماء الدول الثلاث على هامش القمة الرباعية / Others
27 أكتوبر 2018

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش القمة الرباعية التي تجرى اليوم في مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء، بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيداً عن عدسات الإعلاميين، في قصر "وحيد الدين" التاريخي بالشطر الآسيوي من إسطنبول قبيل القمة الرباعية بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، بشأن سوريا.

وتستضيف إسطنبول اليوم القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا، وروسيا، وفرنسا، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتناقش القمة اتخاذ خطوات ضرورية وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

مصدر:TRT عربي
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