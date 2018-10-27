سياسة
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انطلاق قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا
بدأت يوم السبت قمة إسطنبول التي يستضيف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانيول ماكرون إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوضع حلول للأزمة السورية.
انطلاق قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا
انطلاق قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا في إسطنبول / AA
27 أكتوبر 2018

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، يوم السبت، أعمال القمة الرباعية حول سوريا، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتحمل القمة في أجندتها الرئيسية تعزيز وقف إطلاق النار في إدلب وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة حيث تهدف تركيا إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتكريس اتفاق سوتشي المتعلق بإدلب إضافة إلى تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بداية حديثه في قمة إسطنبول أنه من المنتظر أن يصدر عن القمة بيان مشترك يؤكد تنسيق الجهود في هذا الإطار من أجل حل مسألة إدلب.

ومن المتوقع أن تناقش القمة، إعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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