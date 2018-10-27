سياسة
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وزير الخارجية العماني: لسنا وسطاء بين فلسطين وإسرائيل ولكن نقدم المساعدة
علق وزير الخارجية العماني على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو لسلطنة عمان بالقول إن بلاده لا تقوم بدور الوسيط بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني وإنما تقدم المساعدة.
وزير الخارجية العماني: لسنا وسطاء بين فلسطين وإسرائيل ولكن نقدم المساعدة
السطان قابوس بن سعيد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسقط / AP
27 أكتوبر 2018

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، يوم السبت، إن بلاده مهتمة بطرح سبل حل الخلاف ومناقشتها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار الوزير، في تعليقه على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، إلى أن بلاده لا تقدم وساطة بين الجانبين، وإنما تحاول تقديم المساعدة، وطرح أفكار بين الجانبين من خلال الاستماع إلى آراء السلطان قابوس.

وقال وزير الخارجية العماني : "نحن لسنا حقيقة وسطاء إطلاقاً، سيبقى في رأينا الدور الأميركي هو الدور الرئيسي في مساعدة الطرفين، ومساعدة دول المنطقة المحاذية لها"، وأضاف بأن بلاده تحاول التوصل لاتفاق يرضي الطرفين وجميع من في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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