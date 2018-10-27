قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، يوم السبت، إن بلاده مهتمة بطرح سبل حل الخلاف ومناقشتها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار الوزير، في تعليقه على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، إلى أن بلاده لا تقدم وساطة بين الجانبين، وإنما تحاول تقديم المساعدة، وطرح أفكار بين الجانبين من خلال الاستماع إلى آراء السلطان قابوس.

وقال وزير الخارجية العماني : "نحن لسنا حقيقة وسطاء إطلاقاً، سيبقى في رأينا الدور الأميركي هو الدور الرئيسي في مساعدة الطرفين، ومساعدة دول المنطقة المحاذية لها"، وأضاف بأن بلاده تحاول التوصل لاتفاق يرضي الطرفين وجميع من في المنطقة.