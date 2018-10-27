سياسة
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وصول زعماء الدول المشاركة في القمة الرباعية إلى إسطنبول
وصل زعماء الدول المشاركين في "القمة الرباعية" إلى مدينة إسطنبول التي من المقرر أن تنعقد فيها القمة لمناقشة تطور الملف السوري وتشكيل لجنة صياغة الدستور.
وصول زعماء الدول المشاركة في القمة الرباعية إلى إسطنبول
زعماء الدول الأربعة المشاركون في القمة الرباعية حول الملف السوري. / Others
27 أكتوبر 2018

وصل يوم السبت، زعماء الدول المشاركين في القمة الرباعية التي تنعقد في مدينة إسطنبول لبحث تطور العملية السياسية حول الملف السوري.

وجرى استقبال الرئيس الروسي والمسشتارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون في في مطار أتاتورك في مراسم عسكرية، من قبل والي إسطنبول واصب شاهين، ورئيس بلدية إسطنبول الكبرى مولود أويصال.

وتستضيف مدينة إسطنبول اليوم قمة رباعية تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث الملف السوري واتخاذ الخطوات الازمة وإعلان "خارطة طريق" من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

مصدر:TRT عربي
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