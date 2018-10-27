التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل ساعات من انعقاد القمة الرباعية التي ستجرى، يوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية حول سوريا.

وتضم القمة زعماء الدول الأربعة، تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، وتناقش الملف السوري وتطور الصراع في محافظة إدلب التي تخضع للمعارضة السورية، ومسألة عودة اللاجئين السوريين، والعملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا.

في ذات السياق، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، قبيل القمة الرباعية، وبحثا القضايا الأمنية الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في إدلب السورية.

ومن المقرر أيضاً أن يجتمع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة.