سياسة
2 دقيقة قراءة
"الجهاد الإسلامي" لـTRT عربي: التهدئة في غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، بعد التواصل إليه برعاية مصرية.
"الجهاد الإسلامي" لـTRT عربي: التهدئة في غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية
صورة أرشيفية - جانب من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة / Others
27 أكتوبر 2018

قال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة داود شهاب، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تم برعاية مصرية، دخل حيز التنفيذ صباح يوم السبت.

وأكد شهاب في حديث له مع TRT عربي، على أن الحركة ملتزمة بالاتفاق طالما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يخل به.

وأضاف: "بعد اتصالات الجانب المصري مع قيادات الحركة والكيان الإسرائيلي، توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار شهاب إلى أن "سريا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نفذت قرار المقاومة بإطلاقها صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، كرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها في غزة، واستهدافه للمواطنين العزل والمسيرات السلمية.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد بدأت بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ليلة الجمعة حتى صباح السبت، مستهدفة مواقع للمقاومة الفلسطينية وبنايات سكنية، ما أسفر عن تدمير العديد من المنازل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

جاء ذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 188 آخرين بجراح، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.

في ذات السياق، كانت "سرايا القدس" الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي قد هددت بتوسيع ردّها إذا استمر القصف الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us