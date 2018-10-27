أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، يوم السبت، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على هامش حوار المنامة، على أن التحقيقات في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستسغرق وقتاً وأن "الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات".

وأوضح الجبير أن جهات إنفاذ القانون السعودية تعمل مع الجهات التركية بالتحقيق في حادث مقتل الصحفي، واصفا القضية بأنها "أصبحت هيستيريا لدى وسائل الإعلام".

وأكد الجبير خلال المؤتمر على أن الأشخاص المتورطين في قضية خاشقجي "سيحاكمون في المملكة"، موضحاً أن للسعودية علاقات استراتيجية "حديدية" مع الولايات المتحدة الأميركية وأن هذا لن يتغير.

وينظم حوار المنامة سنوياً في عاصمة مملكة البحرين المنامة، حيث يجتمع فيه عشرات المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات السياسية والمفكرين، لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية العالمية.