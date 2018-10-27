شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليلة الجمعة حتى صباح السبت، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت في غالبيتها مواقع تتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.

جاء ذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 188 آخرين بجراح، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال شهود عيان، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ بناية سكنية قيد الإنشاء مكونة من 5 طوابق، وسط مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير المبنى وإلحاق أضرار كبيرة في عدد من المناز ل المحيطة به، وإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات هلع.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة أخرى على أرض خالية في منطقة "اليرموك"، وسط مدينة غزة. وفي سلسلة غارات أخرى شنها سلاح الجو الإسرائيلي خلال ساعات الليل، استهدف بخمسة صواريخ موقعا يتبع لكتائب القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، في منطقة "الشيخ زايد"، شمالي القطاع.

ووفق الشهود، فقد أسفر القصف عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالحجارة المتطايرة وشظايا زجاج نوافذ المنازل التي تضررت جراء الاستهداف العنيف للموقع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان، أن الغارة نفسها ألحقت أضرارا بالغة بالمستشفى الإندونيسي القريب من موقع القصف.

في ذات السياق، هددت "سرايا القدس" الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بتوسيع ردّها إذا استمر القصف الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن طائراته الحربية والمروحيات قصفت 80 هدفا لحركة "حماس" في أنحاء قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أن 30 صاروخا أطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" (نظام دفاع صاروخي) 10 منها. وقال إنه ينظر "بخطورة" إلى الهجوم الصاروخي الذي تم تنفيذه الليلة الماضية، باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، لكن حركة الجهاد الإسلامي قالت، إن "المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الاسرائيلي".