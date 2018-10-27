قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، يوم السبت، إن حوادث مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية بحق المسؤولين عن ذلك.

وأكد على أن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو ألغى بالفعل بعض تأشيرات السعوديين وسيتخذ إجراءات إضافية".

وقال ماتيس في تصريحات معدة سلفاً سيدلي بها في مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة "بمصالحنا الجماعية في السلام مع الوضع في الاعتبار احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يزعجنا جميعا".

وأضاف "عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض استقرار المنطقة في وقت تشتد الحاجة إليه".

وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، غضب حلفاء الرياض في الغرب، ما أدى إلى أزمة للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والحليف الاستراتيجي للغرب.