أعلنت وزارة العدل التركية، يوم الجمعة، أنها باشرت الإجراءات اللازمة لتقديم طلب إلى الرياض بتسليم النيابة العامة التركية 18 سعودياً يشتبه بتورطهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت وزارة العدل التركية في بيان، إن النيابة العامة في اسطنبول سلمت أسماء المشتبه بهم الـ18 إلى وزارة العدل، التي بدورها سلمتها إلى وزارة الخارجية، لنقل طلب التسليم إلى السلطات السعودية عبر القنوات الرسمية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير قوله إن الإجراءات القضائية في تركيا، فيما يتعلق بقضية خاشقجي، ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان الشفافية.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطات السعودية بتسليم المتشتبه بهم الـ18 في قضية مقتل خاشقجي.

وقال أردوغان: "إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ 18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول".

واعترفت السعودية بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول بعد دخوله إليها في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الحالي، إلا أن الرواية السعودية التي تحدثت عن موت خاشقجي "أثناء شجار" قوبلت بتشكيك دولي واسع، ومطالبات بكشف الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن مقتل الصحفي للعدالة.