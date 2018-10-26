استقبل سلطان عمان قابوس بن سعيد، يوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الإلكتروني، إن السلطان استقبل نتنياهو في بيت البركة، حيث تباحثا في سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة بأنه تم مناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الوكالة.

من جانبه قال الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر باللغة العربية إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عُمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ عام 1996.

وأوضح نتنياهو أن الزيارة شارك فيها رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.