سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السعودي قضية خاشقجي
تناول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مسألة كشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عادل الجبير.
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السعودي قضية خاشقجي
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / Reuters
26 أكتوبر 2018

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره السعودي، عادل الجبير قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال اتصال هاتفي، يوم الجمعة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين تشاوش أوغلو والجبير، تناول مسألة كشف ملابسات مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء الاتصال عقب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الجمعة، في كلمة له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، طالب فيها السعودية بضرورة كشف مكان جثة خاشقجي بعد اعترافها بمقتله داخل القنصلية.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة لديها مزيد من المعلومات والوثائق حول مقتل خاشقجي، لكنها ستكشف عنها في الوقت المناسب، مطالباً السعودية بأن تحدد إن كان المسؤول الحقيقي عن مقتل خاشقجي موجوداً بين الأشخاص الذين اعتقلوا في الرياض.

وكان العاهل السعودي قد أعفى مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

واعترفت السعودية بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الحالي، إلا أن الرواية السعودية التي تحدثت عن موت خاشقجي "أثناء شجار" قوبلت بتشكيك دولي واسع، ومطالبات بكشف الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن مقتل الصحفي للعدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us