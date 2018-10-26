صرّح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي "جون بولتون" اليوم الجمعة أن البيت الأبيض وجّه دعوة إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لزيارة الولايات المتحدة العام المقبل.

ولم يذكر ما إذا كان الرئيس الروسي قبِل الدعوة أو أي تفاصيل أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في اجتماع وجيز في الحادي عشر من الشهر المقبل في باريس على هامش احتفالات بذكرى مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.

والتقى الرئيسان عدة مرات على هامش اجتماعات متعددة الأطراف إلا أنهما لم يعقدا سوى قمة واحدة وهي قمة هلسنكي في فنلندا يوليو/ تموز الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها على الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقِّعة مع روسيا منذ 31 عاماً، الأمر الذي اعتبر بداية لتوتر العلاقات بين البلدين. وكان "جون بولتون" قد التقى وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في موسكو الأسبوع الماضي.