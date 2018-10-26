سياسة
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أردوغان يطالب الرياض بالكشف عن مكان جثة خاشقجي
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السعودية بالكشف عن المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي مشدِّدا على ضرورة تسليم الموقوفين في القضية لمحاكمتهم في تركيا.
أردوغان يطالب الرياض بالكشف عن مكان جثة خاشقجي
الرئيس التركي رجب طيب ردوغان في كلمة له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية / Reuters
26 أكتوبر 2018

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي، مؤكداً على أن الموقوفين في القضية يَعرفون مَن أَمرهم بقتله.

وقال أردوغان في كلمة له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، إن النائب العام السعودي سيصل إلى تركيا الأحد المقبل لمتابعة التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي مع المدعي العام التركي.

وجدد طلبه للرياض بإرسال الموقوفين إلى تركيا لمحاكمتهم إذا تعسرت محاكمتهم داخل السعودية.

وشدد أردوغان على أن تركيا لديها المزيد من الوثائق في قضية خاشقجي لم تكشف عنها، مشيراً إلى ضرورة إظهار جثته من المعنيين بالأمر.

واعتبر الرئيس التركي الرواية السعودية عن مغادرة جمال خاشقجي للقنصلية مضحكة ولا يجب أن تقدمها دولة.

وكان أردوغان قد كشف الثلاثاء الماضي عن تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وطالب العاهل السعودي بتسليم الموقوفين في القضية لمحاكمتهم في تركيا.

وفي وقت سابق اتصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس التركي للتعبير عن استعداد بلاده للتعاون الكامل في التحقيق في ملاباسات القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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