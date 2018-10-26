دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي، مؤكداً على أن الموقوفين في القضية يَعرفون مَن أَمرهم بقتله.

وقال أردوغان في كلمة له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، إن النائب العام السعودي سيصل إلى تركيا الأحد المقبل لمتابعة التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي مع المدعي العام التركي.

وجدد طلبه للرياض بإرسال الموقوفين إلى تركيا لمحاكمتهم إذا تعسرت محاكمتهم داخل السعودية.

وشدد أردوغان على أن تركيا لديها المزيد من الوثائق في قضية خاشقجي لم تكشف عنها، مشيراً إلى ضرورة إظهار جثته من المعنيين بالأمر.

واعتبر الرئيس التركي الرواية السعودية عن مغادرة جمال خاشقجي للقنصلية مضحكة ولا يجب أن تقدمها دولة.

وكان أردوغان قد كشف الثلاثاء الماضي عن تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وطالب العاهل السعودي بتسليم الموقوفين في القضية لمحاكمتهم في تركيا.

وفي وقت سابق اتصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس التركي للتعبير عن استعداد بلاده للتعاون الكامل في التحقيق في ملاباسات القضية.