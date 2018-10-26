غادر نجل الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، بعد أن ألغت المملكة حظر سفر كان مفروضاً عليه وسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو إن واشنطن ترحب بالقرار.

يعد هذا أحدث تحول في قصة الكاتب السعودي بعد أن استشهدت المملكة يوم الخميس بأدلة تبين أن مقتله كان متعمدًا - لتغير قصتها مرة أخرى في محاولة لتهدئة الغضب الدولي بسبب الظروف المروعة لمقتل خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين أول في القنصلية السعودية باسطنبول.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قضية ابن خاشقجي، صلاح خاشقجي، خلال زيارته الأخيرة للمملكة ما جعل من الواضح للقادة السعوديين أن واشنطن تريد عودة الابن إلى الولايات المتحدة.