سياسة
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الخارجية الأميركية ترحب بسفر نجل خاشقجي من السعودية
ظهر صلاح خاشقجي خلال استقباله من قبل الملك سلمان وولي عهده لتعزيته بمقتل والده، بعدما أقرت السعودية بمقتله على يد الفريق السعودي بقنصلية إسطنبول.
الخارجية الأميركية ترحب بسفر نجل خاشقجي من السعودية
صلاح خاشقجي خلال لقائه بولي العهد السعودي قبل سفره / Others
26 أكتوبر 2018

غادر نجل الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، بعد أن ألغت المملكة حظر سفر كان مفروضاً عليه وسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو إن واشنطن ترحب بالقرار.

يعد هذا أحدث تحول في قصة الكاتب السعودي بعد أن استشهدت المملكة يوم الخميس بأدلة تبين أن مقتله كان متعمدًا - لتغير قصتها مرة أخرى في محاولة لتهدئة الغضب الدولي بسبب الظروف المروعة لمقتل خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين أول في القنصلية السعودية باسطنبول.

وناقش وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قضية ابن خاشقجي، صلاح خاشقجي، خلال زيارته الأخيرة للمملكة ما جعل من الواضح للقادة السعوديين أن واشنطن تريد عودة الابن إلى الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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