سياسة
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الرئيس الأميركي يفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني
قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي على حزب الله اللبناني ستمس الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعما للحزب. وأضاف البيان أن العقوبات تهدف إلى مزيد من عزل الحزب على الساحة الدولية.
الرئيس الأميركي يفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني
الرئيس الأميركي يفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني / AP
26 أكتوبر 2018

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.

وفي كلمة له خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لهجوم تعرضت له القوات الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت، قال ترمب إنه وقّع على قانون يهدف إلى منع التمويل الدولي عن حزب الله اللبناني.

وقال البيت الأبيض إن إدارة ترمب فرضت عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية وحزب الله اللبناني. وأضاف أن القانون الذي وقّع عليه ترمب يهدف إلى مزيد من عزل حزب الله على الساحة الدولية.

وأكد أن العقوبات ستمس الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعماً لحزب الله.

وتتهم واشنطن حزب الله اللبناني بـ"تنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها خارج البلاد بينها هجوم انتحاري ضد السفارة الأميركية في بيروت إبريل/ نيسان 1983".

وبين الهجمات أيضاً الهجوم على ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 جندياً، وآخرُ على ملحق للسفارة الأميركية في بيروت عام 1984.

مصدر:AA
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