سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
طرود مشبوهة تلاحق رؤساء أميركا الديمقراطيينِ / AFP
26 أكتوبر 2018

أهم الأحداث:

النيابة العامة السعودية تقرّ بأن جريمة قتل خاشقجي تمت بنية مسبقة. وطرود مشبوهة تلاحق رؤساء أميركا الديمقراطيين، والأردن مفجوع بضحايا السيول في منطقة البحر الميت.

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نية مسبقة لقتل خاشقجي

- النائب العام السعودي عن قضية مقتل خاشقجي: استمرار التحقيقات للوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

- النائب العام السعودي: المشتبه بهم في قضية جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

- أعلنت الشرطة الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، الخميس، تعليق برنامج تدريبي خاص بقوات حرس الحدود السعودية، في الوقت الحاضر، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول. [وكالة الأناضول]

- صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا لاتنوي إحالة قضية خاشقجي إلى محكمة دولي وأن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية. [وكالة الأناضول]

طرود مشبوهة تلاحق الديمقراطيين

-أعلن جهاز الأمن السري الأميركي، يوم الأربعاء، عن اعتراض طرود مشبوهة قد تكون تحوي على مواد متفجرة، تم إرسالهم إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. [TRT عربي ]

- قال مراسل CNN للشؤون القومية، إنه تم إخلاء مكتب القناة في نيويورك، مشيرا إلى أن فرقة التفجيرات في الشرطة تحولت للمكتب بعدإخبارهم وجود جهاز متفجر. [TRT عربي ]

- أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأميريكية أنها تفحص طرودا يشتبه في أنها تحتوي على قنابل، وصلت إلى مطعم "تريبيكا غريل" الذي يمتلكه الممثل روبرت دينيرو. [وكالة الأناضول]

سيول الأردن

- ضربت مناطق في الأردن، سيول عارمة نجمت عن سقوط أمطار بغزارة وتدفق المياه في عدة وديان بشكل مفاجئ.، ما أدى إلى انجراف حافلة مدرسية كانت في رحلةة ترفيهية للطلاب. وفاة 19 مواطناً أردنيا أغلبهم من طلبة المدارس. [TRT عربي ]

مصدر:TRT عربي
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