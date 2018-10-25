سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي يعلن موعد بدء تسلم أنقرة نظام الدفاع "إس-400" الروسي
وقّعت تركيا وروسيا في نهاية عام 2017 اتفاقية نهائية لتمويل شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، بقيمة2.5 مليار دولار أميركي،  لتكون تركيا أول بلد من حلف الناتو يشتري النظام الدفاعي الروسي.
وزير الدفاع التركي يعلن موعد بدء تسلم أنقرة نظام الدفاع "إس-400" الروسي
تركيا العضو الأول في حلف الناتو الذي يحصل على نظام الدفاع الروسي / Reuters
25 أكتوبر 2018

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيب أنظمة الدفاع الصاروخي إس–400 روسية الصنع في تركيا سيبدأ في أكتوبر 2019.

وأضاف الوزير التركي وفق تصريحات نقلتها صحيفة حريات المحلية صباح الخميس، أنه سيتم إرسال أفراد من القوات المسلحة إلى روسيا لتلقي التدريب في بداية 2019.

وقال أكار إن موضوع برنامج المقاتلات إف-35 مع الولايات المتحدة مستمر كما هو مخطط له، وسيجري تسليم الطائرتين الثالثة والرابعة من البرنامج في مارس/ آذار المقبل. وأكد أن البرنامج مستمر بدون أي معوقات من الجانب الأميركي.

وكانت تركيا وروسيا قد وقعتا في نهاية عام 2017 اتفاقية نهائية لتمويل شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us