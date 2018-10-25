قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيب أنظمة الدفاع الصاروخي إس–400 روسية الصنع في تركيا سيبدأ في أكتوبر 2019.

وأضاف الوزير التركي وفق تصريحات نقلتها صحيفة حريات المحلية صباح الخميس، أنه سيتم إرسال أفراد من القوات المسلحة إلى روسيا لتلقي التدريب في بداية 2019.

وقال أكار إن موضوع برنامج المقاتلات إف-35 مع الولايات المتحدة مستمر كما هو مخطط له، وسيجري تسليم الطائرتين الثالثة والرابعة من البرنامج في مارس/ آذار المقبل. وأكد أن البرنامج مستمر بدون أي معوقات من الجانب الأميركي.

وكانت تركيا وروسيا قد وقعتا في نهاية عام 2017 اتفاقية نهائية لتمويل شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي.