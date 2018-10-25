سياسة
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رئيسة وزراء بريطانيا: رواية السعودية عن مقتل خاشقجي تفتقر للمصداقية
أبلغت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي أن رواية المملكة حول مقتل خاشقجي "تفتقر للمصداقة".
رئيسة وزراء بريطانيا: رواية السعودية عن مقتل خاشقجي تفتقر للمصداقية
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي  / Getty Images
25 أكتوبر 2018

ذكر متحدث باسم داونينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) أن تيريزا ماي أبلغت العاهل السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أجرته، أمس الأربعاء، أن رواية المملكة حول مقتل خاشقجي "تفتقر إلى المصداقية".

وقال متحدث باسم مكتب ماي إن "رئيسة الوزراء قالت بأن التفسير الحالي يفتقر للمصداقية" وأضافت: "لهذا لا تزال هناك ضرورة ملحة لتحديد ما حدث بالضبط".

وحثت رئيسة الوزراء البريطانية العاهل السعودي على التعاون مع التحقيقات التي تجريها الحكومة التركية، وتحري الحرص على شفافية تلك التحقيقات.

وكانت ماي قد أكدت أمام مجلس العموم البريطاني "أن الرجال المشتبه فيهم في قتل خاشقجي لن يُسمح لهم بدخول بريطانيا".

الرجال المشتبه فيهم في قتل خاشقجي لن يسمح لهم بدخول بريطانيا

- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى

واعتقلت السعودية في وقت سابق 18 رجلاً مشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي، وقامت أيضاً بإعفاء مسؤولين سعوديين من مناصبهم، بعدما اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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