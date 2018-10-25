زعمت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الأربعاء، أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جينا هاسبل، استمعت لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خلال زيارتها لتركيا.

جاء ذلك في خبر نشرته الصحيفة المذكورة، وأسندته إلى "مصادر (لم تسمها) لديها معلومات بشأن اجتماعات هاسبل" في تركيا التي زارتها الثلاثاء؛ بهدف مراجعة الأدلة بشأن قضية قتل خاشقجي.

وبحسب ما ورد في الخبر فإن المصادر قالت بحق التسجيلات الصوتية "لقد كانت مقنعة"، وأن هذا من شأنه أن يشكل مزيدًا من الضغوط على المملكة العربية السعودية.

وبعد 18 يوماً على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، معتبرةً أن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي" أفضى إلى مقتله.

وأول أمس، الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".