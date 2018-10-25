قصفت مقاتلات إسرائيلية، فجر يوم الخميس، 3 مواقع تتبع الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات، وذلك بعد الإعلان عن سقوط قذائف صاروخية جنوبي إسرائيل أُطلقت من غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرات إسرائيلية، استهدفت 3 مواقع تتبع كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة (حماس)، في القطاع الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطائرات الحربية قصفت "موقع القادسية" بين محافظتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت موقعاً آخر، شمالي القطاع.

فيما استهدفت موقعاً آخر "لكتائب القسام" يعرف محلياً باسم "الحشاشين" غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات حتى اللحظة.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي، أي بيان حول القصف، حتى الساعة "23.47 ت. غ.".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر الخميس، رصد قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، في اتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث بلسان الجيش أفيخاي أدرعي، في تصريح نشره عبر صفحته في موقع "تويتر"، لقد "تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة في اتجاه‎ إسرائيل، حيث تمّ إطلاق صاروخ اعتراض من ‎القبة الحديدية في اتجاهها".

وفي ساعات الصباح نشر أدرعي تسجيلاً قال إنه للغارات التي تفذتها الطائرات الإسرائيلية ضد مواقع المقاومة في القطاع. وحمّل حركة حماس المسؤولية عن إطلاق الصواريخ.

وبين الفينة والأخرى، يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.

وأصيب 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرات العودة".‎

وفي وقت سابق، الأربعاء، استهدفت طائرة عسكرية إسرائيلية برجاً للمراقبة يتبع أحد الفصائل الفلسطينية، شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.‎

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، يشارك الآلاف في مسيرات عند حدود قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار عنه.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.