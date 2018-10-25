أهم الأحداث:

أردوغان يعلن أن تركيا لن تتغاضى عن الدعاية السوداء في مقتل خاشقجي. وولي العهد السعودي يشيد بأردوغان. وانسحاب معظم المجموعات المسلحة من منطقة نزع السلاح في إدلب.

الجديد على TRT عربي:

- إصرار تركيا على محاكمة قتلة خاشقجي على أراضيها يستدعي تدويل التحقيق.

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مقتل خاشقجي.. الاقتراب من الحقيقة

- قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الاستثمار في الرياض: لن يكون هنالك شرخ مع تركيا بوجود الملك سلمان وولي العهد والرئيس أردوغان. TRT عربي

- بحث أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسألة بذل الجهود المشتركة لكشف جميع جوانب مقتل خاشقجي في اتصال هاتفي بطلبٍ من بن سلمان. TRT عربي

- أظهرت تحقيقات قضية خاشقجي قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بإجراء جولة استكشافية في غابة بلغراد في مدينة إسطنبول قبل الجريمة. [الأناضول]

- فريق خاص ضمن تحقيقات مقتل خاشقجي فحص مواد 2000 ساعة من 137 كاميرا مراقبة في 62 نقطة. [شبكة TRT]

- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعلن عن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشكل فوري. مضيفاً أن تركيا لن تتغاضى عن الدعاية السوداء التي يتم إنتاجها بهدف طمس الحقيقة. TRT عربي

- الرئيس الإيراني حسن روحاني: السعودية لم تكن لتقتل خاشقجي دون حماية أميركية. [رويترز]

- الشرطة التركية حصلت على الإذن بتفتيش البئر في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد عدم سماح السلطات السعودية لها بذلك في وقت سابق من اليوم نفسه. TRT عربي

- رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: بريطانيا تتخذ إجراءات لمنع كل المشتبه فيهم في قضية خاشقجي من دخول أراضيها. [رويترز]

- دعا الاتحاد الأوروبي إلى كشف ملابسات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أياً كان منفذه، وطالب الدول الأعضاء فيه التعبير عن مواقف واضحة تجاه القضية. [TRT عربي]

إدلب.. انسحاب المسلحين

- أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب انخفض بنسبة 90%. وأشار إلى أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري من شأنه تهديد أمن تركيا. [TRTعربي]

- وقال أكار "نحتاج إلى التحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأميركية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، ولا تزال مستمرة حالياً في غازي عنتاب". [TRTعربي]