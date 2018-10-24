وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، قتل الصحفي جمال خاشقجي "بالجريمة البشعة والمؤلمة جداً"، وقال إن المملكة العربية السعودية ستحاسب مرتكبيها.

وفي أول تعليق له منذ إعلان مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، قال بن سلمان إن التعاون بين تركيا والسعودية حول الملف "مميز". وأن السعودية تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاكمال التحقيقات واقديم الجناة للمحكمة.

وقال إن الكثيرين يحاولون استغلال الموضوع لإحداث شرخ بين تركيا والسعودية "أريد أن أرسل لهم رسالة لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ورئيس في تركيا اسمه أردوغان".

وأضاف ولي العهد السعودي أنه "آن الأوان لإعادة هيكلة قطاعات في المملكة العربية السعودية من ضمنها قطاع الأمن الوطني".