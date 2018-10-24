سياسة
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اعتراض طرود مشبوهة موجهة إلى أوباما وكلينتون.. والبيت الأبيض يندد
أعلنت السلطات الأميركية عن اعتراضها لطرود مشبوهة تم إرسالها إلى الرئيس الأميركي السابق أوباما ووزيرة خارجيته كيلنتون. في ذات السياق تم إخلاء مقر قناة CNN في نيويورك بسبب الإبلاغ عن جسم متفجر.
اعتراض طرود مشبوهة موجهة إلى أوباما وكلينتون.. والبيت الأبيض يندد
شرطة نيويورك أمام مبنى تايم ورنر في نيويورك  / Reuters
24 أكتوبر 2018

أعلن جهاز الأمن السري الأميركي، الأربعاء، عن اعتراض طرود مشبوهة قد تكون تحتوي على مواد متفجرة، تم إرسالها إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

وقال الجهاز في بيان له إنّه "تم التعرف على الطرود المشبوهة خلال إجراءات الفحص الروتيني على الفور، على أنها عبوات ناسفة محتملة، وتم التعامل معها على هذا الأساس"، مشيراً إلى أن الطرود لم تصل إلى أوباما وكلينتون.

وندد البيت الأبيض بما وصفه "الشروع في هجمات عنيفة متعمدة" على أوباما وأسرة كلنتون وشخصيات عامة أخرى، متوعداً أي شخص مسؤول عن الطرود بأقصى العقوبات. 

من جهته، قال مراسل CNN للشؤون القومية، إنه تم إخلاء مكتب القناة في نيويورك، مشيراً إلى أن فرقة التفجيرات في الشرطة تحولت للمكتب بعد إخبارها بوجود جهاز متفجر.

وفي وقت لاحق أعلنت شرطة نيويورك عن إغلاق مبنى تايم وارنر الموجود في ذات البناء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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