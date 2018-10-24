سياسة
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تحقيقات تركية: سيارة دبلوماسية سعودية أجرت جولة استكشافية في غابة بلغراد
قالت السلطات التركية إن سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية، قامت بجولة استكشافية في غابة بلغراد في مدينة إسطنبول قبل يوم من مقتل جمال خاشقجي. كما أعلنت السلطات عن قيام فرق البحث الخاص بالقضية بفحص مواد 2000 ساعة لكاميرات المراقبة.
تحقيقات تركية: سيارة دبلوماسية سعودية أجرت جولة استكشافية في غابة بلغراد
سيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية تجري جولة استكشافية في غابة بلغراد / AA
24 أكتوبر 2018

نشرت السلطات التركية، يوم الأربعاء، صورة لسيارة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، خلال تواجدها في غابة بلغراد لإجراء جولة استكشافية، قبل يوم من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويظهر في الصورة، دخول سيارة من نوع "BMW"، تحمل لوحة دبلوماسية، إلى غابة بلغراد الواقعة شمال مدينة إسطنبول، في مساء يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

وضمن التحقيقات المستمرة في قضية خاشقجي، أعلنت السلطات التركية، قيام فرق البحث والتحقيق بفحص مواد 2000 ساعة مصورة بواسطة 137 كاميرا مراقبة، في 62 نقطة، في عدة مناطق قريبة من القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، بالإضافة إلى مطار أتاتورك ومنطقة لفنت، ومنطقة السلطان أحمد.

واستطاعت فرق البحث، متابعة كافة تحركات الفريق السعودي المكون من 15 شخصاً، قبل حادث قتل خاشقجي وبعده.

وأظهرت التسجيلات محاولة مسؤولين في القنصلية، إدخال حافلة دبلوماسية صغيرة عبر باب حديقة القنصلية، للتأكد من إمكانية دخولها، قبل يوم من مقتل خاشقجي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، يوم الثلاثاء، إن فريقاً من القنصلية السعودية توجه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى غابة بلغراد في إسطنبول، ومدينة يلوا.

كما أكد الرئيس التركي وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي"عملية مدبَّر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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