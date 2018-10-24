سياسة
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تضارب الأنباء حول سماح السلطات السعودية بتفتيش بئر داخل حديقة مبنى قنصليتها
قالت وسائل إعلام محلية إن السلطات السعودية سمحت بتفتيش بئر داخل حديقة قنصليتها في إسطنبول. وكانت وكالة الأناضول قد أعلنت في وقت سابق رفض مسؤولين سعوديين السماح للشرطة التركية بتفتيش البئر.
تضارب الأنباء حول سماح السلطات السعودية بتفتيش بئر داخل حديقة مبنى قنصليتها
تضارب الأنباء حول سماح السلطات السعودية بتفتيش بئر داخل حديقة مبنى قنصليتها / AFP
24 أكتوبر 2018

أعلنت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة التركية حصلت، يوم الأربعاء، على إذن بتفتيش بئر داخل حديقة القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت قناة NTV التركية، لقد تم السماح للشرطة التركية بتفتيش حديقة القنصلية بما في ذلك البئر، في إطار التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت وكالة الأناضول قد نقلت عن مصادر أمنية تركية، في وقت سابق يوم الأربعاء، أن مسؤولين سعوديين لم يسمحوا للشرطة التركية بتفتيش بئر داخل حديقة مبنى القنصلية في إطار التحقيقات.

وبعد 18 يوماً على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.

غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن "فريقاً من 15 سعودياً تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، يوم الثلاثاء، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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