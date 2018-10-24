قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن "معظم العناصر الراديكالية والأسلحة الثقيلة انسحبت من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله إن "انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90 بالمئة".

وقال:"سنجد فرصة لمناقشة مسألة المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر".

وأضاف أن "بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها"

وأشار إلى أنقوات بلاده استطاعت تطهير مساحة ألفي كيلو متر مربع من الإرهابيين في الشمال السوري، "وحيّدت نحو 3 آلاف إرهابي من داعش في عملية درع الفرات".

وفي سياق آخر، قال أكار: "عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات".

وأضاف:"نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأمريكية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول ولا تزال مستمرة حاليًا في غازي عنتاب".