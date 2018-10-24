قالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان لها يوم الثلاثاء، إنه وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية فقد تقرر استئناف توريد الوقود القطري بدءاً من الغد.

وكانت تل أبيب قد علّقت تسليم شحنات الديزل التي تمولها قطر في 12 تشرين الأول/أكتوبر بعد ساعات من قيام قوات الاحتلال بقتل خمسة فلسطينيين، قال الجيش إنهم اخترقوا السياج الحدودي وهاجموا موقعاً عسكرياً داخل إسرائيل.

وتعد الدوحة إحدى أكبر الجهات المانحة للقطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً برّياً وبحرياً وجوّياً منذ أكثر من عشر سنوات، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أن الدوحة خصصت 60 مليون دولار لشراء الوقود الخاص بتشغيل المحطة الكهربائية لمدة ستة أشهر.

ويُشار إلى أن احتجاجات في إطار "مسيرات العودة" تُنظّم كل يوم جمعة منذ 30 آذار/مارس خصوصاً قرب الحدود مع إسرائيل بمشاركة آلاف الفلسطينيين، وغالباً ما تتخلّل هذه الاحتجاجات مواجهات دامية. واستشهد منذ ذلك التاريخ 207 فلسطينيين على الأقلّ، وجندي إسرائيلي واحد.