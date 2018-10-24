سياسة
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الاتحاد الاوروبي يدعو لكشف الحقيقة حول قتل خاشقجي "أيا كان منفذه"
دعا الاتحاد الأوروبي لكشف ملاباسات إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أيا كان منفذه. وطالب الدول الأعضاء فيه التعبير عن مواقف واضحة تجاه القضية.
الاتحاد الاوروبي يدعو لكشف الحقيقة حول قتل خاشقجي "أيا كان منفذه"
الاتحاد الاوروبي يدعو لكشف الحقيقة حول قتل خاشقجي "أيا كان منفذه" / Reuters
24 أكتوبر 2018

طالب رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، يوم الأربعاء، بتوضيح ملابسات "الاغتيال المثير للصدمة" للصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول "أيا كان منفذه".

وقال توسك خلال جلسة عامة للنواب الاوروبيين في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن "الاهتمام الاوروبي الوحيد هو كشف كل تفاصيل هذه القضية، أيا كان المنفذ".

ووصف الحادثة بأنها "جريمة رهيبة إلى حد أن أيأثر للنفاق سيجعلنا نشعر بالعار"، داعيا النواب الاوروبيين إلى الحرص على أن"تمتنع أوروبا والدول الاعضاء أو المؤسسات" عن أي موقف مبهم في هذه القضية.

وأضاف أنه ليس من مهامه أن يقول "من يريد حماية مصالح من هنا"، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم 2 تشرينالاول/اكتوبر في قنصلية بلاده في إسطنبول مما أثار موجة تنديد واسعة في العالم.

وبعد 17 يوماً من الإنكار، أعلنت الرياض السبت أنّ خاشقجي قُتل من طريق الخطأ في قنصليتها خلال "شجار"، فيما شّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الثلاثاء قتل خاشقجي بانه "جريمة وحشية" مشيرا إلى أنه تم "التخطيط لها" على مدى عدة أيام ونفذها فريق من "15 عنصرا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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