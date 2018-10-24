سياسة
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وزير الدفاع التركي: معظم الأسلحة الثقيلة ُسحبت من منطقة نزع السلاح في إدلب
أكد وزير الدفاع التركي أن انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب انخفض بنسبة 90%. وأشار إلى أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري من شأنه تهديد أمن تركيا
وزير الدفاع التركي: معظم الأسلحة الثقيلة ُسحبت من منطقة نزع السلاح في إدلب
وزير الدفاع التركي خلوصي أكادر  / AA
24 أكتوبر 2018

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، إن "معظم العناصر الراديكالية والأسلحة الثقيلة انسحبت من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله إن "انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة انخفض بنسبة 90%".

وقال: "سنجد فرصة لمناقشة مسألة المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبالتالي نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر".

وأضاف أن "بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن تركيا واستقرارها وراحة شعبها".

وأشار إلى أن قوات بلاده استطاعت تطهير مساحة ألفي كيلو متر مربع من الإرهابيين في الشمال السوري، "وحيّدت نحو 3 آلاف إرهابي من داعش في عملية درع الفرات".

وفي سياق آخر، قال أكار: "عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأميركي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات".

وأضاف: "نحتاج إلى التحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأميركية في إطار القيام بدوريات مشتركة. هذه المرحلة بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول ولا تزال مستمرة حالياً في غازي عنتاب".

مصدر:TRT عربي
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