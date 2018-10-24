سياسة
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أردوغان: لن نسمح لأي طرف على صلة بمقتل خاشقجي بالهروب من العدالة
أشار الرئيس التركي إلى أن قضية جمال خاشقجي مهمة للعالم كله وليس لعائلته فحسب، وقال إن بلاده لن تسمح لأيٍّ من المسؤولين عن هذه الجريمة بالهروب من العدالة.
أردوغان: لن نسمح لأي طرف على صلة بمقتل خاشقجي بالهروب من العدالة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  / AA
24 أكتوبر 2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا لن تسمح لأي طرف من الأطراف ذات الصلة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالهروب من العدالة.

وأشار، خلال خطاب القاه بمناسبة الذكرى 150 لتأسيس مجلس الشورى في تركيا، إلى أنّ جريمة قتل خاشقجي كانت "جريمة وحشية، تُحمّلنا مسؤولية الكشف عن مرتكبيها".

وأضاف أردوغان أن "العالم يراقب تطورات القضية عن قرب"، مشيراً إلى أن تهيئة الأجواء للتحقيق المستقل في القضية مهم جداً".

وقال إنّ "الشفافية ليست مهمة فقط لعائلة جمال خاشقجي، بل للعالم كله. سندير هذه المرحلة بشكل ناجح ونقوم بما يترتب علينا من واجبات"

وكان الرئيس التركي كشف تفاصيل حول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، وأشارت التفاصيل إلى أن العملية كانت مدبرة مسبقا، فيما قال أردوغان إن تقديم عناصر أمن فقط للمحاكمة في القضية "لا يطمئننا".

مصدر:TRT عربي
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