أُنفقت على شبكة التواصل الاجتماعي نحو 256 مليون دولار للإعلانات الدعائية السياسية خلال ستة أشهر في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن موقع فيسبوك.

وأوضح الموقع أن المجموعة المؤيدة للرئيس دونالد ترمب "لنُعد لأميركا عظمتها/ Make America great again" جاءت في المرتبة الثانية بين المعلنين بإنفاقها 3,1 ملايين دولار.

وقال "فيسبوك" إن هذا المبلغ (256,4 مليون دولار) استُخدم بالتحديد لدفع حوالى 1,7 مليون إعلان، تهدف إلى دعم مرشح الاقتراع، وهو إجراء خاضع للتصويت أو يتناول "إشكالية تحمل أهمية وطنية".

ونشرت مجموعة فيسبوك تقريرها الأول في هذه القضية التي أصبحت تثير جدلاً كبيراً منذ كشف التلاعب السياسي في الانتخابات عبر الشبكة.

ووعد موقع فيسبوك بأن يضع بتصرف جمهوره أداة تسمح بالعثور على أرشيف مختلف الإعلانات التي تحمل طابعاً سياسياً في الولايات المتحدة، ونُشرت على منصته وعلى إنستغرام، وسيتم تحديث هذا الأرشيف كل أسبوع.

وقالت مجموعة فيسبوك أن أكبر النفقات (5,4 ملايين دولار ل6024 إعلاناً) جاءت من لجنة الدعم "بيتو فور تكساس" التي تحمل اسم البرلماني الديموقراطي بيتو أورورك الذي يواجه الجمهوري تيد كروز في تكساس في الانتخابات التشريعية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الموقع الثاني تأتي لجنة دعم ترامب "Make America great again" التي أنفقت 3,1 ملايين دولار على خمسين ألفاً و148 رسالة.

وحصل "فيسبوك" على 13 مليار دولار من عائدات الإعلانات في العالم في النصف الثاني من العام الجاري وحده.

وهذا الأرشيف هو واحد من التدابير العديدة التي أطلقتها مجموعة فيسبوك منذ كشف عمليات التلاعب السياسي التي نظمت من الخارج خصوصاً خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. واتهمت موسكو بالوقوف وراء هذا التلاعب، لكن موسكو نفت ذلك.