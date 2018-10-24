سياسة
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تعرف على تصنيف أفضل الوجهات والمدن السياحية لعام 2019
تصدّرت سيرلانكا قائمة أفضل البلدان التي يمكن زيارتها في 2019، في دليل "بيست آند ترافيل" 2019، في حين كانت الأردن الدولة العربية الوحيدة ضمن التصنيف، حيث حلت في المرتبة السادسة.
تعرف على تصنيف أفضل الوجهات والمدن السياحية لعام 2019
الأردن جاء في المرتبة السادسة / Reuters
24 أكتوبر 2018

أصدر موقع "لونلي بلانت" المتخصص في شؤون السفر حول العالم، قائمة بأفضل الوجهات السياحية لعام 2019، شملت تصنيفات لأفضل المدن والوجهات، بالإضافة إلى الأماكن الأعلى قيمة.

وتصدّرت سيرلانكا قائمة أفضل البلدان التي يمكن زيارتها في 2019، في دليل "بيست آند ترافيل" 2019، نظراً إلى هدوء المكان وانسجامه مع الطبيعة.

وكانت الأردن الدولة العربية الوحيدة ضمن التصنيف، حيث حلت في المرتبة السادسة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الفعاليات التي تشهدها البلاد للاحتفال بمئوية مدرسة باوهاوس الفنية والذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين، تبعتها زيمبابوي وبنما وقيرغيزستان والأردن.

في حين تصدّرت مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، قائمة "لونلي بلانت" لأفضل المدن، وأرجعت ذلك إلى المطاعم الجديدة والمتنوعة التي تتمتع بها المدينة، بالإضافة إلى المراكز الثقافية، وسهولة التنقل بالمواصلات العامة.

واعتبر الموقع منطقة جنوب وادي النيل في مصر، واحدة من أعلى المناطق السياحية قيمة حول العالم، نظراً إلى القيمة التاريخية التي تمثلها، وانخفاض التكلفة، بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في عدد الزوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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