سياسة
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شركة أمن إلكتروني ترجح مسؤولية روسيا عن هجوم على محطة طاقة سعودية
أعلنت شركة فاير آي الأمريكية للأمن الإلكتروني يوم الثلاثاء إن معهدا بحثيا تدعمه الحكومة الروسية هو من طور فيروس كمبيوتر خطيرا صُمم لتدمير أنظمة السلامة في المحطات الصناعية.
شركة أمن إلكتروني ترجح مسؤولية روسيا عن هجوم على محطة طاقة سعودية
عندما جرى الكشف عن الهجوم أول مرة قالت فاير آي وشركات أخرى إن من المرجح أنه من فعل دولة، لكنها لم تذكر مشتبها بهم. / Reuters
24 أكتوبر 2018

كشفت شركة فاير آي الأمريكية للأمن الإلكتروني، يوم الثلاثاء أن المعهد البحثي العلمي المركزي للكيمياء والميكانيكا في موسكو  والمدعوم من الحكومة الروسية هو من طور فايروس الكومبيوتر المعروب باسم (ترايتون) والمصُمم لتدمير أنظمة السلامة في المحطات الصناعية.

وهذه أول مرة يتم فيها اتهام روسيا بتطوير الفيروس الذي استخدم في الهجوم على أنظمة السلامة في محطة سعودية للطاقة عام 2017 مما تسبب في توقف عمليات المحطة.

وكانت محطة الطاقة السعودية قد استعانت بفاير آي للتحقيق في هجوم 2017 الذي سيطر خلاله ترايتون عن بعد على جهاز يدير نظام السلامة الذي طورته شركة شنايدر إلكتريك.

وقالت شركة الأمن الإلكتروني إنها تعتقد أن المتسللين الذين استخدموا ترايتون للهجوم على المحطة السعودية لا يزالون نشطين.

ومن جهتها نفت روسيا مزاعم شركات الأمن الخاصة والولايات المتحدة وحلفائها بأن موسكو مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مناطق مختلفة من العالم.

مصدر:Reuters
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