سياسة
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فرنسا تعمل على إعادة أطفال مقاتلي داعش القُصّر
تعمل الحكومة الفرنسية على إعادة أطفال قُصّر تحتجزهم قوات كردية في شمال شرقي سوريا، وسط مخاوف من أن بقاءهم هنالك يجعل منهم مقاتلين متشددين.
فرنسا تعمل على إعادة أطفال مقاتلي داعش القُصّر
صورة أرشيفية  / Getty Images
24 أكتوبر 2018

قال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا تعمل على إعادة أطفال، كانت قوات كردية قد احتجزتهم في شمالي سوريا. وتشتبه الحكومة الفرنسية في كونهم أبناء إسلاميين متشددين، وتقول إنها ستترك أمهاتهم لتحاكمهم السلطات المحلية.

وعلى الرغم من سياسة الحكومة الفرنسية المتبعة في رفض قبول المقاتلين وأزواجهم، فإنها تحاول حسم وضع القُصّر.

ويقول مسؤول فرنسي "تدخل السلطات الفرنسية الآن مرحلة نشطة في تقييم احتمال إعادة القصّر إلى الوطن". 

وأبلغت أسر في فرنسا عن وجود نحو 60 امرأة في سوريا بينهن 40 أُماً معهن نحو 150 قاصراً، والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.

 وبعد تبادل المعلومات مع المسلحين الأكراد والصليب الأحمر الدولي، استطاعت الحكومة الفرنسية تحديد مواقع بعضهم في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.

وقال مسؤولون إن التحضيرات جارية لإعادة الأطفال على أساس كل حالة على حدة، بمن فيهم الذين ولدوا في سوريا، وتتوقف عودة هؤلاء الأطفال على موافقة أمهاتهم على الفصل بينهم.

وتخشى باريس من أن بقاء هؤلاء الأطفال في سوريا يجعل منهم متشددين في نهاية المطاف.

وتعمل السلطات على إعادتهم إلى فرنسا في نهاية العام الجاري، لكن توقعات المسؤولين ترجح أن تعقيد الأمر ربما يؤخر الإطار الزمني لإتمام العملية.

 وتواجه فرنسا مثل دول أوروبية عديدة، مشكلة في التعامل مع المقاتلين المشتبه فيهم وأسرهم الذين يسعون إلى العودة من مناطق قتال كالعراق وسوريا، وكذلك من هم محتجزون، بعدما خسر تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي تحت ضغط عسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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