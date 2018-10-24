استشهد، صباح يوم الأربعاء شاب فلسطيني يدعى محمد بشارات، بعد أن أصيب برصاصة في الصدر أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الرازي، في بلدة طمون في الضفة الغربية إن الشاب محمد بشارات 23 عاماً، الطالب الجامعي قد فارق الحياة فور وصوله إلى قسم الطوارئ.

وذكر مصدر لوكالة الأناضول أن مواجهات كانت قد اندلعت في بلدة طمّون في الضفة الغربية بين عشرات الشبان وقوة عسكرية إسرائيلية، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي والقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان منهم محمد بشارات.

منذ مارس/ آذار الماضي يسود التوتر المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث تنظم حركة حماس مسيرات واحتجاجات تطالب برفع الحصار عن القطاع.