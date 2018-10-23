توعد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، يوم الثلاثاء، بالرد على "الجريمة الوحشية" بحق الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمنتدى تستضيفه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي كان خاشقجي يكتب فيهامقالات رأي. ووصف بنس حادثة قتل خاشقجي بأنها"هجوم على الصحافة الحرة والمستقلة".

وفي رده على سؤال حول موقفه من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول خاشقجي، قال بنس إن "كلمة أردوغان هذاالصباح التي أعلن فيها أن هذا القتل الوحشي كان متعمداً ومدبراً له بشكل مسبق، يتعارض مع التأكيدات السابقة التي قدمها النظام السعودي".

وأضاف أن الوقائع التي سردها أردوغان "تعزز عزم إدارتنا على معرفة ما حدث هنا".

وتابع بالقول: "العالم يراقب، الشعب الأميركي يريد إجابات، وسنطالب بالحصول على تلك الإجابات، كما نطالب بمحاسبة أولئك المسؤولين عن هذا العمل الهجمي".

كما لفت نائب الرئيس الأميركي إلى أن ترمب سيتخذ قراراته في هذا الشأن "استناداً لقيم الشعب الأمريكي ومصالحنا الوطنية في المنطقة".

وحين سؤاله عما إذا كان قد رأى أي معلومات استخباراتية تربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باختفاء خاشقجي قال بنسإنه "لا يريد التحدث عن أي معلومات استخباراتية رأيتها".

وأكد أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل تزور حاليا تركيا بهدف مراجعة الأدلة بشأن قضية قتل خاشقجي. وقال: "عندما تعود مديرة الاستخبارات ستطلع الرئيس وإياي، وكل فريقنا عما جمعه الأتراك".

واستطرد بالقول: أريد أن أؤكد للشعب الأميركي أننا سنتحرى جميع الحقائق. وتابع: "إن القتل الوحشي لصحفي بريء معارض لن تمر دون رد أمريكي، وأتوقع أنه لن يمر دون رد دولي".