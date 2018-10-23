بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراحل تفصيلية لكيفية تنفيذ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده.

وفي خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الثلاثاء، سرد معلومات تفصيلية منذ دخول الفريق السعودي الذي نفذ الجريمة إلى تركيا وحتى خروجه:

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في 28 سبتمبر/ أيلول ذهب خاشقجي إلى القنصلية لإتمام عملية الزواج.

- تم إبلاغ الفريق المعني بقتل خاشقجي بعد تلك الزيارة الأولى للقنصلية.

- توجه موظفون في القنصلية السعودية بشكل عاجل إلى السعودية من أجل التحضير لعملية قتل خاشقجي.

- في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وصل ثلاثة أشخاص من السعودية في الرابعة والنصف عصراً في طائرات عادية ونزلوا في فندق ثم توجهوا إلى القنصلية.

- في ذات اليوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، توجه فريق من القنصلية السعودية إلى غابات بلغراد في إسطنبول ومدينة يالوفا.

- في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وصل فريق آخر إلى إسطنبول مكون من ثلاثة أشخاص.

- بعد ذلك وصل فريق مؤلف من 9 أشخاص بطائرة خاصة إلى إسطنبول بينهم جنرالات، وتوجهوا إلى فندق مختلف.

- بين الساعة 9:50 والساعة 11:00 من صباح نفس اليوم دخل الفريق كاملاً والمكون من 15 شخصاً إلى القنصلية بشكل منفصل.

- عقب ذلك قام الفريق السعودي بإفراغ ذاكرة كاميرات المراقبة التابعة للقنصلية السعودية.

- مُنح موظفو القنصلية السعودية العاملين في قسم الإقامات إجازة في هذا اليوم.

- في ذات اليوم الساعة 11:50 اتصلت القنصلية السعودية بخاشقجي للتأكيد على موعد حضوره.

- أتى خاشقجي من لندن في نفس اليوم وتوجه إلى القنصلية سيراً على الأقدام.

- تقدمت خطيبة خاشقجي الساعة 5:50 بعد الظهر ببلاغ إلى السلطات التركية يفيد باختفائه داخل القنصلية.

- شرعت السلطات الأمنية التركية في التحقيق، ودققت محتوى كاميرات المراقبة، ولم تعثر على صور خروج خاشقجي من القنصلية.

- في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الساعة 6:20 مساءً غادر 6 أشخاص تركيا كما غادر 7 آخرين في 10:50 مساءً بطائرات خاصة.

- الشخص الذي أدى دور خاشقجي (السعودي مصطفى مدني) وشخص آخر غادرا بعد منتصف الليل إلى الرياض.

- في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، قام الرئيس التركي بشرح تفاصيل الأمر للملك سلمان بن عبد العزيز بحسب المعطيات المتواجدة.