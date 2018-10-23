سياسة
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السلطة الفلسطينية ترفض تقرير هيومن رايتس ووتش وتنفي تعذيب معارضين
تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن"التعذيب المنهجي" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وحماس قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية" وهو ما نفته السلطة الفلسطينية ولم ترد إلى الآن حماس بشأنه.
السلطة الفلسطينية ترفض تقرير هيومن رايتس ووتش وتنفي تعذيب معارضين
المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري / Others
23 أكتوبر 2018

رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية، الثلاثاء، تقرير المنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمها بـ"اعتقال وتعذيب" المنتقدين والمعارضين السلميين، واصفة التقرير بأنه "سياسي بامتياز". 

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، الثلاثاء، إن "كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان في كل وقت".

وأشار إلى أن المنظمة، استندت إلى إفادات من "خصوم سياسيين وتبنتها كحقائق دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخلية الفلسطينية"، مضيفا "ليسلدينا ما نخفيه، أبوابنا مفتوحة على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة، وأي خروقات يتابعها رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل مباشر".

ولم يصدر إلى الآن من حركة حماس على التقرير الحقوقي، غير أنها عادة ما تبرر الانتهاكات بالقول إنها "حالات فردية، ويتم التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها".

وقالت رايتس ووتش، في تقريرها السنوي، الذي عرضته الثلاثاء، إن"التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت المنظمة الحقوقية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى "تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردعالمسؤولين ومحاسبتهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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