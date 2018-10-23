سياسة
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مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المقصرين في قضية خاشقجي أيا من كانوا
اعلن مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ، يوم الثلاثاء، إن السعودية ستحاسب المقصرين، أيا من كانوا، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المقصرين في قضية خاشقجي أيا من كانوا
العاهل السعودي الملك سلمان / Reuters
23 أكتوبر 2018

أعلن مجلس الوزراء السعودي عقب اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، يوم الثلاثاء، إن السعودية ماضية قدماً في محاسبة المقصرين، أيا من كانوا، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

واوضح المجلس أن السعودية اتخذت "إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائنا من كان"، مشدد على على نهج المملكة الذي "يرتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد القى خطابا يوم الثلاثاء بشأن قضية خاشقجي وأشار فيه إلى ثقته بإخلاص العاهل السعودي، قائلاً "على المستوى الشخصي لا أشك بإخلاص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز". وطالب أردوغان بأن تكون التحقيقات في السعودية على جميع المستويات، من المخططين إلى المنفذين ومحاكمتهم ومعاقبتهم، مشيراً إلى أنه ينتظر من السعودية ودول أخرى أن تتحلى بنفس جدية تركيا إزاء القضية.

مصدر:Reuters
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