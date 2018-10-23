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بريطانيا: هناك أسئلة تتعلق بمقتل خاشقجي لا يمكن أن يرد عليها إلا السعوديون
علّق المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على ما ورد في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قائلا إن تصريحات أردوغان تبرز حقيقة أن هناك أسئلة ليردّ عليها السعوديون.
بريطانيا: هناك أسئلة تتعلق بمقتل خاشقجي لا يمكن أن يرد عليها إلا السعوديون
بريطانيا: هناك أسئلة تتعلق بمقتل خاشقجي لا يمكن أن يرد عليها إلا السعوديون / AFP
23 أكتوبر 2018

قالت جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الثلاثاء، ما زالت هناك أسئلة تتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولا يمكن أن يرد عليها إلا السعوديون.  

وعلّق سلاك، على ما ورد في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم عن مقتل خاشقجي، بالقول إن "تصريحات أردوغان تُبرز حقيقة أن الأسئلة لا يمكن إلا للسعوديين الردّ عليها".

وأكد الرئيس أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان على وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي "عملية مدبرة وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي"، داعياً إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماماً ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.

وبعد 18 يوماً على وقوع الجريمة، أقرّت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.

وعلى خلفية الواقعة، أقال العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، مع تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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