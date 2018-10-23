سياسة
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الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أفرادا من عائلة خاشقجي لتعزيتهم
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك وولي العهد استقبلا أفرادا من عائلة خاشقجي، من بينهم صلاح ابن الصحفي الراحل جمال خاشقجي للتعزية بوفاته
الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أفرادا من عائلة خاشقجي لتعزيتهم
أفراد من عائلة خاشقجي مع الملك سلمان وولي العهد في قصر اليمامة  / Others
23 أكتوبر 2018

استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، الثلاثاء، أفراداً من عائلة خاشقجي، من بينهم صلاح، ابن الصحفي جمال خاشقجي الذيقُتل في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك وولي العهد استقبلا في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، كل من سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي.

وبحسب الوكالة، فقد "عبر الملك سلمان وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي". وأشارت إلى أن سهل وصلاح خاشقجي عبّرا عن شكرهما للملك وولي العهد على مواساتهما لهما.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل واقعة مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وقال إن العملية كانت مدبرة مسبقا، وإن تحميل مسؤوليتها لعناصر في المخابرات ليس مرضيا.

وكانت السعودية أقرت بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بعد أكثر من أسبوعين منمقتله، وقالت إنه توفي خنقا إثر شجار مع عدد من الأفراد، إلا أن هذه الرواية لم تجد قبولا لدى الكثير من دول العالم. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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