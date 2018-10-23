استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، الثلاثاء، أفراداً من عائلة خاشقجي، من بينهم صلاح، ابن الصحفي جمال خاشقجي الذيقُتل في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك وولي العهد استقبلا في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، كل من سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي.

وبحسب الوكالة، فقد "عبر الملك سلمان وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي". وأشارت إلى أن سهل وصلاح خاشقجي عبّرا عن شكرهما للملك وولي العهد على مواساتهما لهما.

وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل واقعة مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وقال إن العملية كانت مدبرة مسبقا، وإن تحميل مسؤوليتها لعناصر في المخابرات ليس مرضيا.

وكانت السعودية أقرت بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بعد أكثر من أسبوعين منمقتله، وقالت إنه توفي خنقا إثر شجار مع عدد من الأفراد، إلا أن هذه الرواية لم تجد قبولا لدى الكثير من دول العالم.