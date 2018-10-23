سياسة
3 دقيقة قراءة
تقرير حقوقي حول سوء معاملة "منهجية" في السجون الفلسطينية
أفادت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس تلجآن بشكل"روتيني" إلى "التهديدات والاعتقالات التعسفية والعنف في حق السجناء سواء كان بالضرب والصدمات الكهربائية أو الإبقاء المطول في أوضاع مؤلمة".
تقرير حقوقي حول سوء معاملة "منهجية" في السجون الفلسطينية
عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل  / Reuters
23 أكتوبر 2018

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الفلسطينية تلجأ بشكل "منهجي" إلى سوء المعاملة والتعذيب في حق المعارضين المعتقلين معتبرة أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة الأميركية غير الحكومية  في تقرير لها على أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس تلجآن بشكل"روتيني" إلى "التهديدات والاعتقالات التعسفية والعنف في حق السجناء سواء كان بالضرب والصدمات الكهربائية أو الإبقاء المطول في أوضاع مؤلمة".

وأضاف التقرير أن المنظمة أجرت تحقيقاً حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصاً وجمع وثائق حول مقابلات مع أكثر من مئة معتقل سابق وشهود ومحامين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الاتهامات، فيما أفادت هيومن رايتس ووتش بأن حماس اقترحت استقبال المنظمة في غزة، لكن إسرائيل لم تسمح لها بدخول القطاع.

وكشفت المنظمة عن "أكثر من عشرين حالة لموقوفين دون أي سبب واضح سوى مقال ناقد أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو انتماء إلى مجموعة طلابية أو حزب سياسي".

وأشار التقرير إلى حالة سامي الساعي الصحفي المستقل الذي اعتقلته السلطة الفلسطينية عام 2017 للاشتباه في علاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه في السقف.

ونوّه التقرير بالصحفي فؤاد جرادة، الذي اعتقلته قوات حماس في حزيران/ يونيو 2017 بعد ثلاثة أيام من كتابته منشوراً على فيسبوك ينتقد فيه الحركة، واحتجزته لأكثر من شهرين.

وفي حديث في وكالة الأنباء الفرنسية، قال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين إن "اللجوء المنهجي إلى التعذيب كسياسة حكومية يشكل جريمة ضد الإنسانية".

ودأبت كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة على إنكار الاتهامات المتعلقة بممارسة التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين، وذلك ضمن الصراع السياسي بين الطرفين منذ عام 2007، وبدء الانقسام الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us