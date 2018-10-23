قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الفلسطينية تلجأ بشكل "منهجي" إلى سوء المعاملة والتعذيب في حق المعارضين المعتقلين معتبرة أن ذلك يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة الأميركية غير الحكومية في تقرير لها على أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس تلجآن بشكل"روتيني" إلى "التهديدات والاعتقالات التعسفية والعنف في حق السجناء سواء كان بالضرب والصدمات الكهربائية أو الإبقاء المطول في أوضاع مؤلمة".

وأضاف التقرير أن المنظمة أجرت تحقيقاً حول الموضوع على مدى سنتين تم خلاله استجواب 150 شخصاً وجمع وثائق حول مقابلات مع أكثر من مئة معتقل سابق وشهود ومحامين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الاتهامات، فيما أفادت هيومن رايتس ووتش بأن حماس اقترحت استقبال المنظمة في غزة، لكن إسرائيل لم تسمح لها بدخول القطاع.

وكشفت المنظمة عن "أكثر من عشرين حالة لموقوفين دون أي سبب واضح سوى مقال ناقد أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أو انتماء إلى مجموعة طلابية أو حزب سياسي".

وأشار التقرير إلى حالة سامي الساعي الصحفي المستقل الذي اعتقلته السلطة الفلسطينية عام 2017 للاشتباه في علاقته بحماس، وتعرض للضرب وتعليقه في السقف.

ونوّه التقرير بالصحفي فؤاد جرادة، الذي اعتقلته قوات حماس في حزيران/ يونيو 2017 بعد ثلاثة أيام من كتابته منشوراً على فيسبوك ينتقد فيه الحركة، واحتجزته لأكثر من شهرين.

وفي حديث في وكالة الأنباء الفرنسية، قال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين إن "اللجوء المنهجي إلى التعذيب كسياسة حكومية يشكل جريمة ضد الإنسانية".

ودأبت كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة على إنكار الاتهامات المتعلقة بممارسة التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين، وذلك ضمن الصراع السياسي بين الطرفين منذ عام 2007، وبدء الانقسام الفلسطيني.