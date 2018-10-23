نشرت جامعة بنسلفانيا الأميركية دراسة حديثة كشفت عن وجود عدة علامات قد تدل على الاكتئاب تَظهر في تعليقات الشخص ومنشوراته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستندت الدراسة التي نشر محتواها موقع "دويتشه فيلله" الألماني إلى تحليل بيانات أكثر من 600 مريض بالاكتئاب، حيث قام الباحثون بالتحقق من سجلاتهم الطبية وتحليل أكثر من 500 ألف تعليق على صفحاتهم على موقع فيسبوك.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك عدة معايير من خلال تعليقات الشخص تساعد في معرفة ما إذا كان يعاني من الاكتئاب، ومنها:

استخدام ضمير المتكلم "أنا" كثيراً، الدال على انشغال الشخص كثيراً بمشاكله وهمومه.

نشر الكثير من التعليقات التي تعبر عن الألم والوحدة أو صور حزينة.

نشر منشورات وتعليقات تعبر عن الشعور بالتعب أو الإصابة بأمراض جسدية، حيث غالباً ما ترتبط الأمراض الجسدية بالاكتئاب وفق تفسير الباحثين.

والجدير بالذكر أن هناك خوارزمية في موقع فيسبوك تمكّن من تشخيص الحالة النفسية للمستخدمين بناءً على المنشورات والتعليقات خلال آخر ستة أشهر.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه العلامات من التشخيص المبكر لمرضى الاكتئاب حتى يتمكن المعالجون من التدخل في الوقت المناسب لتقديم الدعم والعناية اللازمة لحالاتهم قبل تدهورها.