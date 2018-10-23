سياسة
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قضية خاشقجي تدفع صندوق الاستثمارات السعودي لدعم الأسهم المحلية بعد هبوطها
لجأ المستثمرون الأجانب إلى بيع الأسهم السعودية في الأسبوعين الأخيرين في واحدة من أكبر موجات البيع، بسبب تداعيات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
قضية خاشقجي تدفع صندوق الاستثمارات السعودي لدعم الأسهم المحلية بعد هبوطها
الصندوق استعان بمؤسسات محلية للحدّ من هبوط السوق / AP
23 أكتوبر 2018

قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تقدر أصوله بأكثر من 250 مليار دولار، يدعم الأسهم المحلية بشكل غير مباشر، مستعيناً بمؤسسات محلية للحدّ من هبوط السوق الناجم عن تداعيات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 وهرع المستثمرون الأجانب إلى بيع الأسهم السعودية في الأسبوعين الأخيرين، حيث باعوا في الأسبوع الماضي ما قيمته 1.07 مليار دولار من الأسهم السعودية، في واحدة من أكبر موجات البيع منذ فتح السوق أمام الشراء الأجنبي المباشر منتصف 2015.

وجاءت موجة البيع وسط تزايد مخاوف المستثمرين من الضرر المحتمل على العلاقات بين السعودية والغرب عقب مقتل خاشقجي في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وإعلان الرياض أنه توفي في شجار داخل قنصليتها في إسطنبول، في أول إقرار منها بموته بعدما نفت على مدى أسبوعين تورطها في اختفائه.

ونزل مؤشر البورصة السعودية أكثر من أربعة في المئة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول، لكن الخسائر كانت ستزيد أكثر ما لم تطلق الصناديق المرتبطة بالدولة عملية لدعم سوق الأسهم، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها صناديق الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق، فقد ساهمت في دعم الأسهم في الأيام الأولى التي أعقبت حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما ثارت مخاوف من أن يبيع المحتجَزون في إطار التحقيقات أصولاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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