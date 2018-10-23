يواجه مواطن تركي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة تعطيل خدمات المؤسسات العامة بعد استخدامه المفرط غير المبرر لخط طوارئ الشرطة التركية.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المواطن الذي يدعى "شريف جان" ويبلغ من العمر 55 عاما أجرى أكثر من 45 ألف مكالمة مع خط طوارئ الشرطة،

وأشارت إلى أن جان يواجه اتهامات بعرقلة عمل موظفي الدولة.

وعقب خضوعه للتحقيق، تبين أن السبب وراء ما أقدم عليه المواطن التركي، هو "الاكتئاب"، حيث ظهر أنه يعاني جرّاء حالة اكتئاب أصابته بعد طلاقه من زوجته منذ نحو عامين.

وقال إنه يعاني من الوحدة، ولم يكن يجد من يتحدث معه، واعترف أنه كان يتصل بالشرطة بعد أن يشرب الخمر حتى الثمل، "كل هدفي أن أتحدث إلى شخص ما".

وأعرب عن ندمه الشديد بسبب ما فعله وعلى تهوره وأكد أنه لن يكرر الخطأ مرة أخرى.