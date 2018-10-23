سياسة
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الاكتئاب بعد الطلاق يدفع تُركيا للاتصال بالشرطة 45 ألف مرة
يُعاقب مواطن تركي بالسجن لمدة تصل 5 سنوات بعد اتصاله بخط طوارئ الشرطة أكثر من 45 ألف مرة بسبب معانته من الاكتئاب والوحدة بعد طلاقه من زوجته.
الاكتئاب بعد الطلاق يدفع تُركيا للاتصال بالشرطة 45 ألف مرة
مواطن تركي يواجه عقوبة السجن لخمس سنوات بعد إجرائه أكثر من 45 ألف مكالمة لخط طوارئ الشرطة خلال عام واحد فقط  / Others
23 أكتوبر 2018

يواجه مواطن تركي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة تعطيل خدمات المؤسسات العامة بعد استخدامه المفرط غير المبرر لخط طوارئ الشرطة التركية.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المواطن الذي يدعى "شريف جان" ويبلغ من العمر 55 عاما أجرى أكثر من 45 ألف مكالمة مع خط طوارئ الشرطة،

وأشارت إلى أن جان يواجه اتهامات بعرقلة عمل موظفي الدولة.

وعقب خضوعه للتحقيق، تبين أن السبب وراء ما أقدم عليه المواطن التركي، هو "الاكتئاب"، حيث ظهر أنه يعاني جرّاء حالة اكتئاب أصابته بعد طلاقه من زوجته منذ نحو عامين.

وقال إنه يعاني من الوحدة، ولم يكن يجد من يتحدث معه، واعترف أنه كان يتصل بالشرطة بعد أن يشرب الخمر حتى الثمل، "كل هدفي أن أتحدث إلى شخص ما".

وأعرب عن ندمه الشديد بسبب ما فعله وعلى تهوره وأكد أنه لن يكرر الخطأ مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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