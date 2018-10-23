قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وشكلاً من أشكال القمع، مطالبة إياها بمراجعة تشريعاتها بخصوصه.

وأضافت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالتعهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في بيان لها، أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بأسباب الحظر، وأمهلتها 180 يوماً لإبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها.

وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معاً في المجتمع".

جدير بالذكر أن قرارات اللجنة ليست ملزمة قانوناً لكن لفرنسا التزاماً قانونياً دولياً بموجب بروتوكول اختياري لتنفيذ القرارات من منطلق "حسن النية".

وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه "لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه"، إذ قالت اللجنة، إن الحظر أضر بحقهما في التعبير عن معتقدهما الديني وقد يدفعهما إلى البقاء في المنزل ويقود إلى تهميشهما. وأمرت فرنسا كذلك بدفع تعويض لهما.