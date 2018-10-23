سياسة
2 دقيقة قراءة
ماجدة الرومي تعود إلى الغناء في الأوبرا المصرية بعد انقطاع 15 عاما
تعود الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى الغناء في مصر بعد انقطاع دام نحو 15 عاما. حيث ستحيي الرومي الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 27 والمهداة إلى الفنانة شادية.
ماجدة الرومي تعود إلى الغناء في الأوبرا المصرية بعد انقطاع 15 عاما
الفنانة ماجدة الرومي ستحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية / AFP
23 أكتوبر 2018

تعود الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى الغناء في دار الأوبرا المصرية بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، حيث ستحيي الحفل الختامي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين، الذي يعتبر الحدث الفني الأضخم في القاهرة.

وأعلنت إدارة المهرجان في المؤتمر الصحفي، الاثنين، أن ماجدة الرومي ستغني برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة نادر عباسي، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يوافق ختام المهرجان. 

واقتصرت الحفلات التي قدمتها الفنانة اللبنانية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، على حفلات المؤسسات الخيرية والحفلات الخاصة.

ويعد مهرجان الموسيقى العربية هو الأقدم في العالم العربي، حيث تأسس عام 1992 وتخصص في إحياء تراث الموسيقى الشرقية بالإضافة إلى اهتمامه بتقديم المواهب الجديدة.

ويشمل برنامج المهرجان لهذا العام 43 حفلاً لمطربين وعازفين من ثماني دول عربية، هي: مصر والعراق وتونس ولبنان والبحرين والأردن والسعودية، بمشاركة مجموعة من رموز الغناء في العالم العربي مثل إيمان البحر درويش، ومحمد الحلو، ومدحت صالح، بالإضافة إلى الفنانة التونسية لطيفة والعراقي همام إبراهيم والبحريني وحيد الخان وغيرهم.

وقررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الممثلة والمطربة المصرية الراحلة شادية على الدورة الـ 27، بالإضافة إلى عدد من الأسماء التي سيتم تكريمها امتناناً لما قدموه من إسهامات في "إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي"، من بينهم الراحل ميشيل المصري.

كما ينعقد بالتوازي مع المهرجان مؤتمر الموسيقى العربية باستضافة 42 باحثاً من 16 دولة، حيث سيناقش ثلاثة محاور أساسية، وهي: "الموسيقى العربية بين الواقع العربي والعالمي"، و"آفاق تعليم الموسيقى العربية بين الواقع العربي والعالمي"، و"دور وسائل التوثيق والنشر في تشكيل واقع الموسيقى العربية". 

ويتضمن المهرجان مَعرضين فنيين، الأول بعنوان "موسيقى الخط العربي"، والثاني يضم مجموعة من الأعمال الفنية الجماعية بعنوان "تجليات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us