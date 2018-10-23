سياسة
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وزير الطاقة السعودي: لا يمكن لأحد تبرير قتل خاشقجي
تخيُّم قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، وهو ما عرج عليه وزير الطاقة السعودي في كلمته في المؤتمر.
وزير الطاقة السعودي: لا يمكن لأحد تبرير قتل خاشقجي
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح / Reuters
23 أكتوبر 2018

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الثلاثاء، في كلمة له ضمن مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إنه "لا يمكن لأحد تبرير قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وكان خاشقجي، الذي يقيم في الولايات المتحدة، قد اختفى بعد دخول قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول؛ للحصول على وثائق تتعلق بزواجه، وبعد أسبوعين من النفي قالت الرياض إنه توفي أثناء شجار في القنصلية.

وأعلنت السعودية توقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون على ذمة التحقيق، فيما لم يتم الإعلان عن مكان جثة خاشقجي، ويستمر البحث عنها مع استمرار التحقيقات التركية بشأن القضية.

جدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" قد بدأت وسط مقاطعة دولية واسعة على خلفية هذه الجريمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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